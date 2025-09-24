Menu
Статьи о сериале «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night»

Статьи о сериале «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night» All info
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.
1 comment
24 September 2025 18:07
1 comment
24 September 2025 18:07
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.
21 September 2025 11:21
21 September 2025 11:21
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 comments
17 September 2025 18:36
3 comments
17 September 2025 18:36
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было 11 лет спустя фанаты той кровавой потасовки дождались хороших новостей. 
1 September 2025 07:29 
1 September 2025 07:29
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона»
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона» Доверия к проекту становится все меньше,
10 August 2025 07:29
10 August 2025 07:29
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes В кинопрокате у эпического фэнтези дела обстояли еще хуже.
14 July 2025 19:34
14 July 2025 19:34
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов Выход сериала, однако, все равно отложили, так что придется подождать.
1 comment
14 July 2025 17:09
1 comment
14 July 2025 17:09
Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше
Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше Проект, кажется, просто создают для того, чтобы заполнить эфир.
1 July 2025 16:11
1 July 2025 16:11
Джордж Мартин
Джордж Мартин никогда не допишет «Ветра зимы»: этот факт подтверждает опасения фанатов Писатель упорно всем доказывал, что работает исключительно над продолжением «Песни льда и пламени» — как выяснилось, это совсем не так.
4 comments
25 May 2025 07:29
4 comments
25 May 2025 07:29
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона»
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона» Кажется, Джордж Мартин снова всех обманул.
18 May 2025 12:19
18 May 2025 12:19
Ходор
В новом спин-оффе «Игры престолов» раскроют правду о Ходоре: не просто слуга, а из благородного рода И речь не про заунывный «Дом дракона», новинку похвалил сам Джордж Мартин.  
2 comments
14 February 2025 18:36  
2 comments
14 February 2025 18:36
Джордж Мартин
Без сражений и драконов, но с Таргариенами: Мартин остался в восторге от новой «Игры престолов» Рассказываем подробнее о новинке, которую покажут в 2025 году.
2 February 2025 10:52
2 February 2025 10:52
