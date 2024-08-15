Menu
Rick and Morty: The Anime 2024, season 1

Rick and Morty: The Anime season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rick and Morty: The Anime Seasons Season 1

Rick and Morty: The Anime
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Rick and Morty: The Anime" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рик и Морти: Аниме» пожилой безумный ученый Рик Санчес после многолетних путешествий по всему космосу возвращается в дом своей 34-летней дочери Бет. У той уже двое детей-подростков, но она все еще порой ощущает себя маленькой девочкой, брошенной отцом, поэтому с радостью принимает блудного папу. Между Риком и его внуком Морти сразу завязывается дружба. 14-летний паренек восхищается приключениями своего деда и мечтает разделить хотя бы некоторые из них с ним. Того не приходится долго упрашивать, особенно когда выясняется, что у него остались нерешенные проблемы на других планетах. Вместе они отправляются в путешествие.

Series rating

3.2
Rate 13 votes
Rick and Morty: The Anime List of episodes TV series release schedule
Season 1
Girl Who Manipulates Time
Season 1 Episode 1
15 August 2024
Fighting Mother
Season 1 Episode 2
22 August 2024
Alien Elle
Season 1 Episode 3
29 August 2024
Memories
Season 1 Episode 4
5 September 2024
Family
Season 1 Episode 5
12 September 2024
Free Will
Season 1 Episode 6
19 September 2024
When We Meet in Our Dreams
Season 1 Episode 7
26 September 2024
Feel, Don't Think
Season 1 Episode 8
3 October 2024
Her Innermost Wish
Season 1 Episode 9
10 October 2024
A Pain in the Back
Season 1 Episode 10
17 October 2024
Season 1 Episode 11
TV series release schedule
