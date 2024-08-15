В 1 сезоне сериала «Рик и Морти: Аниме» пожилой безумный ученый Рик Санчес после многолетних путешествий по всему космосу возвращается в дом своей 34-летней дочери Бет. У той уже двое детей-подростков, но она все еще порой ощущает себя маленькой девочкой, брошенной отцом, поэтому с радостью принимает блудного папу. Между Риком и его внуком Морти сразу завязывается дружба. 14-летний паренек восхищается приключениями своего деда и мечтает разделить хотя бы некоторые из них с ним. Того не приходится долго упрашивать, особенно когда выясняется, что у него остались нерешенные проблемы на других планетах. Вместе они отправляются в путешествие.