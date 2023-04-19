Menu
Chimp Empire 2023, season 1

Chimp Empire season 1 poster
Chimp Empire
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"Chimp Empire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Империя шимпанзе» зрители вместе с исследователями наблюдают за самым большим в мире сообществом шимпанзе. Съемки ведутся в Уганде, в Нгого, на протяжении 23 лет. За этот немалый промежуток времени ученые приходят к выводу, что огромную стаю этих приматов мало что отличает от полноценного человеческого общества. У шимпанзе есть своя политика, власть, суровая социальная иерархия. Пока одни особи трудятся, добывая еду и обустраивая «город», другие покоятся на лаврах власти и известности. Но сильные самцы «из низов» в любой момент могут устроить революцию, собрав вокруг себя достаточно соратников.

Series rating

8.0
13 votes
"Chimp Empire" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Paradise
Season 1 Episode 1
19 April 2023
Others
Season 1 Episode 2
19 April 2023
War
Season 1 Episode 3
19 April 2023
Reckoning
Season 1 Episode 4
19 April 2023
TV series release schedule
