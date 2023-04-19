В 1 сезоне сериала «Империя шимпанзе» зрители вместе с исследователями наблюдают за самым большим в мире сообществом шимпанзе. Съемки ведутся в Уганде, в Нгого, на протяжении 23 лет. За этот немалый промежуток времени ученые приходят к выводу, что огромную стаю этих приматов мало что отличает от полноценного человеческого общества. У шимпанзе есть своя политика, власть, суровая социальная иерархия. Пока одни особи трудятся, добывая еду и обустраивая «город», другие покоятся на лаврах власти и известности. Но сильные самцы «из низов» в любой момент могут устроить революцию, собрав вокруг себя достаточно соратников.