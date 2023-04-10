Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Brokenwood Mysteries 2014, season 9
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
The Brokenwood Mysteries
Seasons
Season 9
The Brokenwood Mysteries
16+
Original title
Season 9
Title
Сезон 9
Season premiere
10 April 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
9 hours 0 minute
Series rating
7.7
Rate
12
votes
The Brokenwood Mysteries List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Brokenwood: The Musical
Season 9
Episode 1
10 April 2023
Old Blood Money
Season 9
Episode 2
17 April 2023
Nun of the Above
Season 9
Episode 3
24 April 2023
Going to the Dogs
Season 9
Episode 4
1 May 2023
Shot of Love
Season 9
Episode 5
8 May 2023
Motorcycle Mamas
Season 9
Episode 6
15 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree