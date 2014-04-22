Menu
Kinoafisha TV Shows The Brokenwood Mysteries Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Brokenwood Mysteries

  • Auckland, New Zealand

Filming Dates

  • 22 April 2014 - 9 July 2014
