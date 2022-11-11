Menu
Down to Earth with Zac Efron (2020), season 2

Down to Earth with Zac Efron season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Down to Earth with Zac Efron Seasons Season 2

Down to Earth with Zac Efron 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Down to Earth with Zac Efron" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» наши герои посетят самые удивительные и полезные для здоровья экокурорты мира. Их ждут остров долгожителей, экодеревня, ускоренный курс по выращиванию яблок и другие уникальные опыты взаимодействия человека и природы. Зак поразмыслит о сохранении окружающей среды, восстановлении сельского хозяйства, очищении океана, лесных пожарах и других экологических проблемах современности. А зрители узнают полезные лайфхаки по здоровому образу жизни. Редкие спортивные и энергетические практики, уникальные блюда и захватывающие дух пейзажи – все это ждет впереди!

TV Show rating

7.8
Rate 13 votes
Down to Earth with Zac Efron List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Habitat Conservation
Season 2 Episode 1
11 November 2022
Regenerative Agriculture
Season 2 Episode 2
11 November 2022
Great Barrier Reef
Season 2 Episode 3
11 November 2022
Torres Strait
Season 2 Episode 4
11 November 2022
Waste
Season 2 Episode 5
11 November 2022
Wildfire
Season 2 Episode 6
11 November 2022
Aboriginal Voices
Season 2 Episode 7
11 November 2022
Eco Innovators
Season 2 Episode 8
11 November 2022
TV series release schedule
