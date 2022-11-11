Во 2 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» наши герои посетят самые удивительные и полезные для здоровья экокурорты мира. Их ждут остров долгожителей, экодеревня, ускоренный курс по выращиванию яблок и другие уникальные опыты взаимодействия человека и природы. Зак поразмыслит о сохранении окружающей среды, восстановлении сельского хозяйства, очищении океана, лесных пожарах и других экологических проблемах современности. А зрители узнают полезные лайфхаки по здоровому образу жизни. Редкие спортивные и энергетические практики, уникальные блюда и захватывающие дух пейзажи – все это ждет впереди!