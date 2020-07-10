В 1 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» Зак и Дарин достигают первого места назначения в своем путевом листе. Их встречает загадочная и холодная Исландия. Несмотря на суровый климат, в этой стране немало долгожителей, мудрецов и шаманов, проявляющих потрясающие способности организма. Ребятам предстоит понежиться в местной сауне, попробовать на вкус оленье мясо и посетить природные аномалии. Затем их ждет следующая точка на карте – романтичный Париж. Здесь Зак вместе со своей старой подругой Анной Кендрик посетит урок от водного сомелье, который научит его разбираться в качестве и оттенках вкуса H 2 O.