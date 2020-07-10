Menu
Down to Earth with Zac Efron (2020), season 1

Season premiere 10 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» Зак и Дарин достигают первого места назначения в своем путевом листе. Их встречает загадочная и холодная Исландия. Несмотря на суровый климат, в этой стране немало долгожителей, мудрецов и шаманов, проявляющих потрясающие способности организма. Ребятам предстоит понежиться в местной сауне, попробовать на вкус оленье мясо и посетить природные аномалии. Затем их ждет следующая точка на карте – романтичный Париж. Здесь Зак вместе со своей старой подругой Анной Кендрик посетит урок от водного сомелье, который научит его разбираться в качестве и оттенках вкуса H2O.

7.8
Rate 13 votes
Iceland
Season 1 Episode 1
10 July 2020
France
Season 1 Episode 2
10 July 2020
Costa Rica
Season 1 Episode 3
10 July 2020
Sardinia
Season 1 Episode 4
10 July 2020
Lima
Season 1 Episode 5
10 July 2020
Puerto Rico
Season 1 Episode 6
10 July 2020
London
Season 1 Episode 7
10 July 2020
Iquitos
Season 1 Episode 8
10 July 2020
