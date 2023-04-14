Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Queenmaker 2023, season 1

Queenmaker season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Queenmaker Seasons Season 1

Queenmaker 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Queenmaker" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Помощница кандидата» события разворачиваются в огромном и шумном корейском мегаполисе накануне выборов нового мэра. Сеул давно не верит в справедливого и мудрого лидера, но среди кандидатов действительно есть такой человек – это принципиальная женщина-адвокат по гражданским правам. Устав кричать в пустоту, она решает установить в городе справедливость своими руками и выдвигается на этот пост. Вот только в ее успех в мире сильных и властных мужчин никто не верит. Но однажды ее выступление поражает другую женщину – опытного менеджера могущественного бизнес-конгломерата. Та бросается в политику, чтобы сделать ее мэром.

Series rating

7.4
Rate 11 votes
Queenmaker List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 April 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 April 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more