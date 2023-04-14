В 1 сезоне сериала «Помощница кандидата» события разворачиваются в огромном и шумном корейском мегаполисе накануне выборов нового мэра. Сеул давно не верит в справедливого и мудрого лидера, но среди кандидатов действительно есть такой человек – это принципиальная женщина-адвокат по гражданским правам. Устав кричать в пустоту, она решает установить в городе справедливость своими руками и выдвигается на этот пост. Вот только в ее успех в мире сильных и властных мужчин никто не верит. Но однажды ее выступление поражает другую женщину – опытного менеджера могущественного бизнес-конгломерата. Та бросается в политику, чтобы сделать ее мэром.