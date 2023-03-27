В 1 сезоне сериала «Голубые огни» молодая женщина по имени Грейс поступает в департамент ирландской полиции, чтобы выучиться на настоящего стража порядка. Как и другие новички, она каждый день сталкивается с непосильными испытаниями, страшными психологическими нагрузками и смертельными опасностями. Когда она дежурит в приемной участка, к ней обращается за помощью женщина, чей сын связался с печально известной бандой. Стажерка обещает помочь ей защитить своего ребенка, хотя не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем временем остальная команда пытается разобраться с крупной партией наркотиков, недавно ввезенной на территорию страны.