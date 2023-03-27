Menu
Blue Lights 2023, season 1

Blue Lights season 1 poster
Blue Lights

Blue Lights
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 54 minutes
"Blue Lights" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Голубые огни» молодая женщина по имени Грейс поступает в департамент ирландской полиции, чтобы выучиться на настоящего стража порядка. Как и другие новички, она каждый день сталкивается с непосильными испытаниями, страшными психологическими нагрузками и смертельными опасностями. Когда она дежурит в приемной участка, к ней обращается за помощью женщина, чей сын связался с печально известной бандой. Стажерка обещает помочь ей защитить своего ребенка, хотя не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем временем остальная команда пытается разобраться с крупной партией наркотиков, недавно ввезенной на территорию страны.

Series rating

8.0
8.0 (13 votes)
Blue Lights List of episodes
The Code
Season 1 Episode 1
27 March 2023
Bad Batch
Season 1 Episode 2
27 March 2023
The Fear
Season 1 Episode 3
27 March 2023
Full Moon Fever
Season 1 Episode 4
27 March 2023
The Q Word
Season 1 Episode 5
27 March 2023
Love the One You're With
Season 1 Episode 6
27 March 2023
