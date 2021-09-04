Menu
Russian
Faktor straha. Ispytanie taygoy (2023), season 1

Фактор страха. Испытание тайгой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 54 minutes
В 1 сезоне шоу «Фактор страха. Испытание тайгой» в живописных горах Алтая организуют особую арену, полную опасных испытаний. Именно сюда на встречу со своими давними страхами отправляются звезды кино, телевидения и музыки: Мария Погребняк, Юра Музыченко, Владимир Маркони, Егор Шип, Дава, Александр Головин, Наталья Земцова, Юлия Топольницкая и многие другие. Всего в этом сезоне шоу поучаствуют 64 претендента на победу. Каждый из них верит, что именно он сможет побороть свою фобию – подняться на вершину, спуститься на дно, войти в вольер с дикими животными. Но только самые рисковые и смелые добудут 300 тысяч рублей в помощь благотворительному фонду.

Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
4 September 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
11 September 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
18 September 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
28 November 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
5 December 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
12 December 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
19 December 2021
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
26 December 2021
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
12 June 2023
