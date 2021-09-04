В 1 сезоне шоу «Фактор страха. Испытание тайгой» в живописных горах Алтая организуют особую арену, полную опасных испытаний. Именно сюда на встречу со своими давними страхами отправляются звезды кино, телевидения и музыки: Мария Погребняк, Юра Музыченко, Владимир Маркони, Егор Шип, Дава, Александр Головин, Наталья Земцова, Юлия Топольницкая и многие другие. Всего в этом сезоне шоу поучаствуют 64 претендента на победу. Каждый из них верит, что именно он сможет побороть свою фобию – подняться на вершину, спуститься на дно, войти в вольер с дикими животными. Но только самые рисковые и смелые добудут 300 тысяч рублей в помощь благотворительному фонду.