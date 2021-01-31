Menu
Axios (2018), season 4

Axios 18+
Season premiere 31 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Axios" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» зрителей ждет эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа с президентом футбольной команды «Вашингтон» Джейсоном Райтом и подробный разбор последствий пандемии COVID-19. Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз рассказывает все о создании вакцины, генеральный директор Fotbit Джеймс Парк делится новой технологией отслеживания зараженных, а президент Американской федерации учителей Рани Вайнгартен обсуждает безопасное открытие школ. Также в этом сезоне студию посетят губернатор Педро Пьерлуизи, сенатор Линдси Грэм, директор Ripple Альберт Бурла и другие.

6.4
6.6 IMDb
"Axios" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
31 January 2021
Episode 2
7 February 2021
Episode 3
14 February 2021
Episode 4
21 February 2021
Episode 5
28 February 2021
Episode 6
7 March 2021
Episode 7
9 May 2021
Episode 8
16 May 2021
Episode 9
23 May 2021
Episode 10
6 June 2021
Episode 11
13 June 2021
Episode 12
20 June 2021
Episode 13
3 October 2021
Sec. of Labor Marty Walsh; Ben & Jerry; Airbnb's CEO
Season 4 Episode 14
10 October 2021
Sec. of Education Cardona; Sen. Bill Cassidy; Intel CEO; Coty CEO
Season 4 Episode 15
17 October 2021
Episode 16
24 October 2021
Sen. Josh Hawley, R-MO; Serum Institute of India CEO; Amtrak CEO
Season 4 Episode 17
7 November 2021
Chris Christie; Jens Stoltenberg; IBM CEO
Season 4 Episode 18
14 November 2021
Rep. Rashida Tlaib; Flexport CEO; Rep. Hakeem Jeffries; Lab-grown Meat
Season 4 Episode 19
21 November 2021
Episode 20
12 December 2021
Episode 21
12 December 2021
