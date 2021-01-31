В 4 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» зрителей ждет эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа с президентом футбольной команды «Вашингтон» Джейсоном Райтом и подробный разбор последствий пандемии COVID-19. Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз рассказывает все о создании вакцины, генеральный директор Fotbit Джеймс Парк делится новой технологией отслеживания зараженных, а президент Американской федерации учителей Рани Вайнгартен обсуждает безопасное открытие школ. Также в этом сезоне студию посетят губернатор Педро Пьерлуизи, сенатор Линдси Грэм, директор Ripple Альберт Бурла и другие.