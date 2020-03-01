Menu
Axios (2018), season 3

Axios season 3 poster
Axios

Axios 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Axios" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» ведущие с помощью приглашенных гостей и эксклюзивных интервью пытаются подвести итоги минувших выборов в США. Что скрывает от аудитории Роджер Стоун? С чем связан митинг, устроенный штабом Трампа? За что осужден Харви Вайнштейн и какое будущее его ждет? О каких тайных соглашениях американского правительства должны знать простые граждане и как современность перекликается с поучительными страницами истории? Также в этом сезоне появляются легенда тенниса Билли Джин Кинг, секретарь HUD Бен Карсон, посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай и сенатор Техаса Тед Круз.

TV Show rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
"Axios" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 3 Episode 1
1 March 2020
Episode 2
Season 3 Episode 2
8 March 2020
Episode 3
Season 3 Episode 3
15 March 2020
Episode 4
Season 3 Episode 4
22 March 2020
Episode 5
Season 3 Episode 5
27 April 2020
Episode 6
Season 3 Episode 6
11 May 2020
Episode 7
Season 3 Episode 7
25 May 2020
Episode 8
Season 3 Episode 8
8 June 2020
Episode 9
Season 3 Episode 9
22 June 2020
Episode 10
Season 3 Episode 10
3 August 2020
Episode 11
Season 3 Episode 11
17 August 2020
Episode 12
Season 3 Episode 12
31 August 2020
Episode 13
Season 3 Episode 13
8 September 2020
Episode 14
Season 3 Episode 14
14 September 2020
Episode 15
Season 3 Episode 15
28 September 2020
Episode 16
Season 3 Episode 16
12 October 2020
Episode 17
Season 3 Episode 17
26 October 2020
Episode 18
Season 3 Episode 18
9 November 2020
Episode 19
Season 3 Episode 19
23 November 2020
Episode 20
Season 3 Episode 20
7 December 2020
