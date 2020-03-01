В 3 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» ведущие с помощью приглашенных гостей и эксклюзивных интервью пытаются подвести итоги минувших выборов в США. Что скрывает от аудитории Роджер Стоун? С чем связан митинг, устроенный штабом Трампа? За что осужден Харви Вайнштейн и какое будущее его ждет? О каких тайных соглашениях американского правительства должны знать простые граждане и как современность перекликается с поучительными страницами истории? Также в этом сезоне появляются легенда тенниса Билли Джин Кинг, секретарь HUD Бен Карсон, посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай и сенатор Техаса Тед Круз.