В 1 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» журналисты крупнейшей мировой медиакорпорации приглашают в студию самых влиятельных ньюсмейкеров современности, проводят громкие расследования и берут уникальные интервью. Среди участников этого сезона – Дональд Трамп – младший и Кимберли Гилфойл, Адам Шифф, Том Стейер, Нита Лоуи, Тим Кук и многие другие люди, от которых зависит настоящее и будущее нашего мира. Пока Дональд Трамп соревнуется на выборах с женщинами, Тим Кук разрабатывает дополненную реальность нового поколения, а компания Apple пытается продлить жизненный цикл человека.