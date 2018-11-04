Menu
Russian
Season premiere 4 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» журналисты крупнейшей мировой медиакорпорации приглашают в студию самых влиятельных ньюсмейкеров современности, проводят громкие расследования и берут уникальные интервью. Среди участников этого сезона – Дональд Трамп – младший и Кимберли Гилфойл, Адам Шифф, Том Стейер, Нита Лоуи, Тим Кук и многие другие люди, от которых зависит настоящее и будущее нашего мира. Пока Дональд Трамп соревнуется на выборах с женщинами, Тим Кук разрабатывает дополненную реальность нового поколения, а компания Apple пытается продлить жизненный цикл человека.

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Episode 1
4 November 2018
Episode 2
11 November 2018
Episode 3
18 November 2018
Episode 4
25 November 2018
