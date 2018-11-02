Во 2 сезоне шоу «Байки из турне» зрители встречаются с очередной партией любопытных кантри-музыкантов, причем истории каждого из них рассказываются в форме яркого мультфильма. Краеугольная фигура в фанк-музыке Джордж Клинтон проходит путь от пения а-капелла в парикмахерской до погони за славой со своей группой T he Parliamentars. Его новое звучание впоследствии подпитывает новый жанр хип-хопа. Тем временем Рик Джеймс, вопреки ожиданиям всех музыкальных критиков, становится суперзвездой рока. Однако он «впадает в немилость» у собственной аудитории из-за соперничества с Принсом, злоупотребления кокаином и столкновений с законом.