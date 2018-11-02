Menu
Season premiere 2 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
Во 2 сезоне шоу «Байки из турне» зрители встречаются с очередной партией любопытных кантри-музыкантов, причем истории каждого из них рассказываются в форме яркого мультфильма. Краеугольная фигура в фанк-музыке Джордж Клинтон проходит путь от пения а-капелла в парикмахерской до погони за славой со своей группой The Parliamentars. Его новое звучание впоследствии подпитывает новый жанр хип-хопа. Тем временем Рик Джеймс, вопреки ожиданиям всех музыкальных критиков, становится суперзвездой рока. Однако он «впадает в немилость» у собственной аудитории из-за соперничества с Принсом, злоупотребления кокаином и столкновений с законом.

8.5
8.6 IMDb
George Clinton
Season 2 Episode 1
2 November 2018
Rick James (Part One)
Season 2 Episode 2
9 November 2018
Rick James (Part Two)
Season 2 Episode 3
16 November 2018
Bootsy Collins
Season 2 Episode 4
23 November 2018
James Brown (Part One)
Season 2 Episode 5
30 November 2018
James Brown (Part Two)
Season 2 Episode 6
7 December 2018
Morris Day and The Time
Season 2 Episode 7
14 December 2018
Betty Davis
Season 2 Episode 8
21 December 2018
