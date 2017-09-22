Menu
Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus 2017 - 2018 season 1

Season premiere 22 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Байки из турне» в каждой серии в забавной и яркой анимационной форме рассказывается малоизвестная часть истории того или иного знаменитого музыканта или бэнда. Например, кантри-певец Джонни Пайчек обретает популярность, благодаря скандально известной драке в баре, которая привела к созданию одного из его величайших хитов. Эпическое путешествие Джерри Ли Льюиса приводит его в мир «дикого рок-н-ролла». Начало бурных отношений между Джорджем Джонсом и Тэмми Уайнетт отражается на всей современной кантри-музыке. Музыкальное партнерство между ними необъяснимым образом переживает их бурный разрыв.

8.5
8.6 IMDb
Johnny Paycheck
Season 1 Episode 1
22 September 2017
Jerry Lee Lewis
Season 1 Episode 2
29 September 2017
George Jones and Tammy Wynette (Part One)
Season 1 Episode 3
6 October 2017
George Jones and Tammy Wynette (Part Two)
Season 1 Episode 4
13 October 2017
Billy Joe Shaver
Season 1 Episode 5
20 October 2017
Waylon Jennings (Part One)
Season 1 Episode 6
27 October 2017
Waylon Jennings (Part Two)
Season 1 Episode 7
3 November 2017
Blaze Foley
Season 1 Episode 8
10 November 2017
