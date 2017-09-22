В 1 сезоне шоу «Байки из турне» в каждой серии в забавной и яркой анимационной форме рассказывается малоизвестная часть истории того или иного знаменитого музыканта или бэнда. Например, кантри-певец Джонни Пайчек обретает популярность, благодаря скандально известной драке в баре, которая привела к созданию одного из его величайших хитов. Эпическое путешествие Джерри Ли Льюиса приводит его в мир «дикого рок-н-ролла». Начало бурных отношений между Джорджем Джонсом и Тэмми Уайнетт отражается на всей современной кантри-музыке. Музыкальное партнерство между ними необъяснимым образом переживает их бурный разрыв.