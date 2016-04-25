Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

After the Thrones (2016), season 1

After the Thrones season 1 poster
Kinoafisha TV Shows After the Thrones Seasons Season 1

After the Thrones 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"After the Thrones" season 1 description

В 1 сезоне шоу «После престолов» весь мир с замиранием сердца смотрит новые эпизоды 6-го сезона легендарной «Игры престолов». Параллельно с выходом свежих серий ведущие Энди Гринвальд и Крис Райан собираются в студии, чтобы обсудить самые горячие и спорные моменты франшизы. Они приглашают в гости сценаристов, актеров и участников съемочного процесса, а также разбирают важнейшие сцены сериала с профессиональной точки зрения. Откуда взялись реалии Вестероса? Какие исторические личности легли в основу главных персонажей? На какие жертвы актерам пришлось пойти ради съемок? Обо всем этом вы узнаете из шоу.

TV Show rating

5.0
Rate 12 votes
5.1 IMDb
"After the Thrones" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Red Woman
Season 1 Episode 1
25 April 2016
Home
Season 1 Episode 2
2 May 2016
Oathbreaker
Season 1 Episode 3
9 May 2016
Book of the Stranger
Season 1 Episode 4
16 May 2016
The Door
Season 1 Episode 5
23 May 2016
Blood of My Blood
Season 1 Episode 6
30 May 2016
The Broken Man
Season 1 Episode 7
6 June 2016
No One
Season 1 Episode 8
13 June 2016
The Battle of the Bastards
Season 1 Episode 9
20 June 2016
The Winds of Winter
Season 1 Episode 10
27 June 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more