В 1 сезоне шоу «После престолов» весь мир с замиранием сердца смотрит новые эпизоды 6-го сезона легендарной «Игры престолов». Параллельно с выходом свежих серий ведущие Энди Гринвальд и Крис Райан собираются в студии, чтобы обсудить самые горячие и спорные моменты франшизы. Они приглашают в гости сценаристов, актеров и участников съемочного процесса, а также разбирают важнейшие сцены сериала с профессиональной точки зрения. Откуда взялись реалии Вестероса? Какие исторические личности легли в основу главных персонажей? На какие жертвы актерам пришлось пойти ради съемок? Обо всем этом вы узнаете из шоу.