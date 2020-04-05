В 1 сезоне сериала «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети» в 1979 году в американском штате Джорджия начинают при загадочных обстоятельствах исчезать дети. Вскоре некоторых из них, к ужасу семей, обнаруживают убитыми, другие же так и остаются «пропавшими без вести», хотя их судьба уже не оставляет сомнений. Злодейства, которые позже отнесут к одной серии преступлений, продолжаются до 1981 года включительно. Из всех дел полиции удается раскрыть лишь два, остальные документы отправляются на полку в связи с истечением срока давности. Но годы спустя сыщики решают вернуться к этим расследованиям.