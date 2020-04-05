Menu
Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children 2020, season 1

Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children season 1 poster
Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
В 1 сезоне сериала «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети» в 1979 году в американском штате Джорджия начинают при загадочных обстоятельствах исчезать дети. Вскоре некоторых из них, к ужасу семей, обнаруживают убитыми, другие же так и остаются «пропавшими без вести», хотя их судьба уже не оставляет сомнений. Злодейства, которые позже отнесут к одной серии преступлений, продолжаются до 1981 года включительно. Из всех дел полиции удается раскрыть лишь два, остальные документы отправляются на полку в связи с истечением срока давности. Но годы спустя сыщики решают вернуться к этим расследованиям.

7.1
7.1 IMDb
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
5 April 2020
Part 2
Season 1 Episode 2
12 April 2020
Part 3
Season 1 Episode 3
19 April 2020
Part 4
Season 1 Episode 4
26 April 2020
Part 5
Season 1 Episode 5
3 May 2020
