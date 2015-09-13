В 4 сезоне шоу «Зеленый свет» несколько режиссеров-любителей присылают свои короткометражные фильмы Мэтту и Бену и их команде судей. Но в списке фаворитов оказываются сразу несколько счастливчиков, между которыми в этот раз не так-то просто выбрать. До начала съемок есть еще два месяца, но с тратами необходимо определиться уже сейчас. Эффи, Марк и Лен пытаются убедить Джейсона, что цифровые технологии – единственный способ сохранить проект в рамках графика и бюджета. Тем временем Джейсон, вместо того чтобы продвигаться вперед с одобренным сценарием, предлагает свой собственный вариант – мрачную комедию под названием «Праздный класс».