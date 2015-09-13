Menu
Project Greenlight (2001), season 4

Project Greenlight season 4 poster
Project Greenlight 18+
Original title Season 4
Title Серия 4
Season premiere 13 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Project Greenlight" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Зеленый свет» несколько режиссеров-любителей присылают свои короткометражные фильмы Мэтту и Бену и их команде судей. Но в списке фаворитов оказываются сразу несколько счастливчиков, между которыми в этот раз не так-то просто выбрать. До начала съемок есть еще два месяца, но с тратами необходимо определиться уже сейчас. Эффи, Марк и Лен пытаются убедить Джейсона, что цифровые технологии – единственный способ сохранить проект в рамках графика и бюджета. Тем временем Джейсон, вместо того чтобы продвигаться вперед с одобренным сценарием, предлагает свой собственный вариант – мрачную комедию под названием «Праздный класс».

7.3 IMDb
"Project Greenlight" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Do You Want to Direct This Movie?
Season 4 Episode 1
13 September 2015
Going Rogue
Season 4 Episode 2
20 September 2015
Gun to Your Head
Season 4 Episode 3
27 September 2015
Duly Noted
Season 4 Episode 4
4 October 2015
Picture's Up
Season 4 Episode 5
11 October 2015
The Pivot
Season 4 Episode 6
18 October 2015
Accident Waiting to Happen
Season 4 Episode 7
25 October 2015
Hug and Release
Season 4 Episode 8
1 November 2015
