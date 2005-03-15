В 3 сезоне шоу «Зеленый свет» продюсеры Майк и Джоэл впервые пробуют себя в качестве сорежиссеров общего проекта. У них есть девять недель до начала производства, чтобы определиться с выбором сценария, провести кастинги и подготовить локации для съемок. Но возможно ли снять хороший фильм всего за 20 дней работы с камерой? Для получения дополнительной недели, в которой они нуждаются, потребуется на полмиллиона долларов больше, чем сопредседатель Dimension Эндрю Рона готов потратить на фильм. У ребят все еще есть шанс найти дополнительное финансирование… или же сэкономить на чем-то другом.