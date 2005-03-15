Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Project Greenlight (2001), season 3

Project Greenlight season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Project Greenlight Seasons Season 3

Project Greenlight 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Project Greenlight" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Зеленый свет» продюсеры Майк и Джоэл впервые пробуют себя в качестве сорежиссеров общего проекта. У них есть девять недель до начала производства, чтобы определиться с выбором сценария, провести кастинги и подготовить локации для съемок. Но возможно ли снять хороший фильм всего за 20 дней работы с камерой? Для получения дополнительной недели, в которой они нуждаются, потребуется на полмиллиона долларов больше, чем сопредседатель Dimension Эндрю Рона готов потратить на фильм. У ребят все еще есть шанс найти дополнительное финансирование… или же сэкономить на чем-то другом.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb
"Project Greenlight" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Box Office or Bust
Season 3 Episode 1
15 March 2005
The Joy of Pre-Production
Season 3 Episode 2
22 March 2005
Bridging the Gap
Season 3 Episode 3
29 March 2005
Cast Apart
Season 3 Episode 4
7 April 2005
Lights, Camera...Inaction
Season 3 Episode 5
14 April 2005
Mutiny on the Bar Set
Season 3 Episode 6
21 April 2005
One Week to Rap
Season 3 Episode 7
28 April 2005
Redemption
Season 3 Episode 8
5 May 2005
It's a Wrap
Season 3 Episode 9
12 May 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more