Project Greenlight (2001), season 2

Project Greenlight 18+
Season premiere 22 June 2003
Production year 2003
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Project Greenlight" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Зеленый свет» начинающие режиссеры проводят конкурс на лучший сценарий. После изучения тысяч талантливых работ список сужается до четырех. Среди них оказывается рукопись сценаристки Эрики Бини «Битва при Шейкер-Хайтс», у которой есть все шансы получить экранизацию в этом сезоне. Сорежиссерами становятся Кайл Рэнкин и Эфрам Потель. Кастинги и совещания по бюджету будущего фильма в этот раз проходят в Лос-Анджелесе. Однако первые проблемы подстерегают героев уже на первых неделях проекта. Финансирования не хватает, актеры нравятся не всем, а на съемки и монтаж остается все меньше и меньше времени.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb
"Project Greenlight" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 2, Episode 1
22 June 2003
Season 2, Episode 2
22 June 2003
Season 2, Episode 3
29 June 2003
Season 2, Episode 4
29 June 2003
Season 2, Episode 5
6 July 2003
Season 2, Episode 6
13 July 2003
Season 2, Episode 7
20 July 2003
Season 2, Episode 8
20 July 2003
Season 2, Episode 9
27 July 2003
Season 2, Episode 10
3 August 2003
Season 2, Episode 11
10 August 2003
Season 2, Episode 12
17 August 2003
Season 2, Episode 13
24 August 2003
