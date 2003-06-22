Во 2 сезоне шоу «Зеленый свет» начинающие режиссеры проводят конкурс на лучший сценарий. После изучения тысяч талантливых работ список сужается до четырех. Среди них оказывается рукопись сценаристки Эрики Бини «Битва при Шейкер-Хайтс», у которой есть все шансы получить экранизацию в этом сезоне. Сорежиссерами становятся Кайл Рэнкин и Эфрам Потель. Кастинги и совещания по бюджету будущего фильма в этот раз проходят в Лос-Анджелесе. Однако первые проблемы подстерегают героев уже на первых неделях проекта. Финансирования не хватает, актеры нравятся не всем, а на съемки и монтаж остается все меньше и меньше времени.