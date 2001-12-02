Menu
Project Greenlight (2001), season 1

Project Greenlight season 1 poster
Project Greenlight 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 December 2001
Production year 2001
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Project Greenlight" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Зеленый свет» события разворачиваются в павильоне крупной голливудской киностудии. Бен Аффлек, Мэтт Деймон и другие знаменитости, имеющие непосредственное отношение к кинематографу, впервые в жизни пробуют себя в качестве режиссера. Кто-то из них прежде лишь сиял на экране в главных ролях, а у кого-то был опыт написания сценариев, разработки костюмов или участия в постпродакшене. Но никто из героев до этого дня не организовывал съемочный процесс самостоятельно. Тем не менее всего через несколько недель они должны предоставить студии приличный результат. С чего же начать новичкам?

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb
"Project Greenlight" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
And Then There Was One (1)
Season 1 Episode 1
2 December 2001
And Then There Was One (2)
Season 1 Episode 2
2 December 2001
Pete Goes to Work
Season 1 Episode 3
9 December 2001
Ben Calls Harvey
Season 1 Episode 4
16 December 2001
Sweet Home Chicago
Season 1 Episode 5
23 December 2001
Producing Under Chris Moore Conditions
Season 1 Episode 6
30 December 2001
The Delicate Balance of Power in Producing a Movie
Season 1 Episode 7
6 January 2002
The Director and His DP
Season 1 Episode 8
13 January 2002
The Juggling Act of a Director
Season 1 Episode 9
20 January 2002
Getting the Footage You Need
Season 1 Episode 10
27 January 2002
The Editing Process
Season 1 Episode 11
3 February 2002
Chris Moore: The End of the Experiment
Season 1 Episode 12
10 February 2002
TV series release schedule
