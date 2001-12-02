В 1 сезоне шоу «Зеленый свет» события разворачиваются в павильоне крупной голливудской киностудии. Бен Аффлек, Мэтт Деймон и другие знаменитости, имеющие непосредственное отношение к кинематографу, впервые в жизни пробуют себя в качестве режиссера. Кто-то из них прежде лишь сиял на экране в главных ролях, а у кого-то был опыт написания сценариев, разработки костюмов или участия в постпродакшене. Но никто из героев до этого дня не организовывал съемочный процесс самостоятельно. Тем не менее всего через несколько недель они должны предоставить студии приличный результат. С чего же начать новичкам?