В 1 сезоне шоу «Остров спокойствия» команда, состоящая из всемирно известных актеров, музыкантов и других знаменитостей, отправляется в незабываемое путешествие. Герои должны на время забыть о своей повседневной шумной жизни, полной съемок, гастролей, общения с прессой и фанатами, и погрузиться в спокойствие дикой природы. Они посетят самые загадочные и отдаленные уголки земного шара, чтобы разгадать загадки природы, испытать свою отвагу и веру в себя и в конце концов погрузиться в глубины собственной души. Рыбалка, охота, строительство жилья из подручных материалов и борьба за выживание – вот что ждет героев.