Season premiere 17 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Остров спокойствия» команда, состоящая из всемирно известных актеров, музыкантов и других знаменитостей, отправляется в незабываемое путешествие. Герои должны на время забыть о своей повседневной шумной жизни, полной съемок, гастролей, общения с прессой и фанатами, и погрузиться в спокойствие дикой природы. Они посетят самые загадочные и отдаленные уголки земного шара, чтобы разгадать загадки природы, испытать свою отвагу и веру в себя и в конце концов погрузиться в глубины собственной души. Рыбалка, охота, строительство жилья из подручных материалов и борьба за выживание – вот что ждет героев.

5.5
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Young Thug
Season 1 Episode 1
17 December 2021
Lil' Yachty
Season 1 Episode 2
24 December 2021
Lil Tecca ft. Ezra Koenig
Season 1 Episode 3
31 December 2021
Ski Mask the Slump God
Season 1 Episode 4
7 January 2022
Gunna and Killer Mike
Season 1 Episode 5
14 January 2022
Coi Leray and Rosalía
Season 1 Episode 6
14 January 2022
