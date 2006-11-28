В 1 сезоне сериала «Цунами» после того, как стихийное бедствие проносится по региону, многие семьи оказываются в непростой ситуации и не могут объединиться. Ян и Сьюзи Картер разыскивают свою шестилетнюю дочь Марту, которая пропала в разгар цунами. Ким Пибоди и ее сын Адам не могут найти отца семейства Джеймса и старшего сына Джона. А бедный тайский официант по имени Тхана и вовсе должен как-то пережить потерю сразу всех, кто был ему близок. Тем временем чиновник Тони Уиттакер пытается справиться с последствиями несчастья и бьется о стену бюрократической системы. А сотрудница христианской компании Кэти Грэм всячески поддерживает пострадавших.