Tsunami: The Aftermath season 1 watch online

Tsunami: The Aftermath season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tsunami: The Aftermath Seasons Season 1

Tsunami: The Aftermath 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2006
Production year 2006
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Tsunami: The Aftermath" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цунами» после того, как стихийное бедствие проносится по региону, многие семьи оказываются в непростой ситуации и не могут объединиться. Ян и Сьюзи Картер разыскивают свою шестилетнюю дочь Марту, которая пропала в разгар цунами. Ким Пибоди и ее сын Адам не могут найти отца семейства Джеймса и старшего сына Джона. А бедный тайский официант по имени Тхана и вовсе должен как-то пережить потерю сразу всех, кто был ему близок. Тем временем чиновник Тони Уиттакер пытается справиться с последствиями несчастья и бьется о стену бюрократической системы. А сотрудница христианской компании Кэти Грэм всячески поддерживает пострадавших.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb
"Tsunami: The Aftermath" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Tsunami: The Aftermath, Part 1
Season 1 Episode 1
28 November 2006
Tsunami: The Aftermath, Part 2
Season 1 Episode 2
28 November 2006
TV series release schedule
