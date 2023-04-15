В 1 сезоне сериала «Игра в убийство» в центре событий оказывается молодая успешная женщина Маша Васильева – врач-психотерапевт в элитной клинике психического здоровья. Коллеги и пациенты ценят ее за особую авторскую методику. Она просит людей «разыгрывать» все свои проблемы с помощью кукольного театра, где у каждого персонажа есть особый символический смысл. Но однажды один из постоянных посетителей ее группы трагически погибает. Пока полиция ищет виновного, Маша легко вычисляет его среди других пациентов с помощью терапии. Но на этом убийства не прекращаются. Похоже, у кукол появился «кукловод».