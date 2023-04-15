Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Igra v ubiystvo 2023, season 1

Igra v ubiystvo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Igra v ubiystvo Seasons Season 1

Игра в убийство 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Igra v ubiystvo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Игра в убийство» в центре событий оказывается молодая успешная женщина Маша Васильева – врач-психотерапевт в элитной клинике психического здоровья. Коллеги и пациенты ценят ее за особую авторскую методику. Она просит людей «разыгрывать» все свои проблемы с помощью кукольного театра, где у каждого персонажа есть особый символический смысл. Но однажды один из постоянных посетителей ее группы трагически погибает. Пока полиция ищет виновного, Маша легко вычисляет его среди других пациентов с помощью терапии. Но на этом убийства не прекращаются. Похоже, у кукол появился «кукловод».

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
"Igra v ubiystvo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more