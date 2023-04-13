Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Krasivo 2023, season 1

Krasivo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krasivo Seasons Season 1

Красиво 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 3 hours 40 minutes
"Krasivo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красиво» зрители узнают все об отечественной моде последнего десятилетия. Откуда берутся тренды? Всегда ли стоит им следовать? Как красота соотносится со стилем и требует ли она жертв? Ответы на все эти вопросы в своем исследовании дадут Ксения Собчак, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и многие другие знаменитости. Причем эксперты в мире моды будут работать бок о бок со звездами, которые эту моду задают и популяризируют. История начнется в 2011 году – на пике «тяжелого люкса» – и будет постепенно развиваться в направлении современности, когда «нормкор» становится синонимом моды.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Krasivo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Стразы. Стринги. Гламур
Season 1 Episode 1
13 April 2023
Дресс-код бородатых детей
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Русский шик
Season 1 Episode 3
13 April 2023
На спорте
Season 1 Episode 4
13 April 2023
Сникерхедство
Season 1 Episode 5
13 April 2023
Новые гопники
Season 1 Episode 6
13 April 2023
Одежда с приставкой эко
Season 1 Episode 7
13 April 2023
Модно смеяться над собой
Season 1 Episode 8
13 April 2023
Метавинтаж: вперёд в прошлое
Season 1 Episode 9
13 April 2023
Карантинный стиль
Season 1 Episode 10
13 April 2023
Нео-нарядность
Season 1 Episode 11
13 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more