В 1 сезоне сериала «Красиво» зрители узнают все об отечественной моде последнего десятилетия. Откуда берутся тренды? Всегда ли стоит им следовать? Как красота соотносится со стилем и требует ли она жертв? Ответы на все эти вопросы в своем исследовании дадут Ксения Собчак, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и многие другие знаменитости. Причем эксперты в мире моды будут работать бок о бок со звездами, которые эту моду задают и популяризируют. История начнется в 2011 году – на пике «тяжелого люкса» – и будет постепенно развиваться в направлении современности, когда «нормкор» становится синонимом моды.