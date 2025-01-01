Menu
Russian
В 1 сезоне сериала «Могучие рейнджеры: Раз и навсегда» обычные подростки из американского городка вновь оказываются лицом к лицу со смертельной опасностью. Пятеро друзей теперь могут управлять роботами-трансформерами, каждому из которых соответствует свой цвет и свои суперспособности. Но несмотря на это современное обмундирование, ребята по-прежнему остаются обычными молодыми и неопытными людьми, со своими проблемами, эмоциями и зачастую ошибочными жизненными установками. Когда против них восстает давно забытое зло из прошлого, им приходится оставить былые противоречия и многим пожертвовать.

