В 1 сезоне сериала «Могучие рейнджеры: Раз и навсегда» обычные подростки из американского городка вновь оказываются лицом к лицу со смертельной опасностью. Пятеро друзей теперь могут управлять роботами-трансформерами, каждому из которых соответствует свой цвет и свои суперспособности. Но несмотря на это современное обмундирование, ребята по-прежнему остаются обычными молодыми и неопытными людьми, со своими проблемами, эмоциями и зачастую ошибочными жизненными установками. Когда против них восстает давно забытое зло из прошлого, им приходится оставить былые противоречия и многим пожертвовать.