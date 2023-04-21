В 1 сезоне сериала «Тайны слонов» зрители узнают все о самых могущественных, любвеобильных и мудрых диких животных в мире. Слоны обитают в разных климатических поясах и зонах – от саванн Африки до горных ландшафтов Азии. Они почти так же умны и чувствительны, как мы – люди, однако человечество до сих пор незаконно истребляет и порабощает этот уникальный и восхитительный вид. Исследователь издательства National Geographic Джеймс Кэмерон отправляется на череду свиданий со слонами разных частей света. Он расскажет все об этих удивительных животных и покажет их жизнь в естественной среде обитания.