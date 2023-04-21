Menu
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Тайны слонов» зрители узнают все о самых могущественных, любвеобильных и мудрых диких животных в мире. Слоны обитают в разных климатических поясах и зонах – от саванн Африки до горных ландшафтов Азии. Они почти так же умны и чувствительны, как мы – люди, однако человечество до сих пор незаконно истребляет и порабощает этот уникальный и восхитительный вид. Исследователь издательства National Geographic Джеймс Кэмерон отправляется на череду свиданий со слонами разных частей света. Он расскажет все об этих удивительных животных и покажет их жизнь в естественной среде обитания.

8.1
Rate 12 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2023
