В 1 сезоне сериала Bobby Meritorious события разворачиваются в американской прокуратуре по Южному округу Нью-Йорка. Главным действующим лицом является информатор по одному из громких дел, который полон решимости разорвать это прославленное учреждение на тысячи частей. Помешать ему может только прокурор, который в прошлом работал в правоохранительных органах рядовым полицейским. Он известен как Бобби Мериториус. Два титана схлестнутся в равном бою. У каждого из антагонистов есть своя точка зрения и свои представления о справедливости, которые каждый готов отстаивать до самого конца.