Tiny Beautiful Things 2023, season 1

Tiny Beautiful Things
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Tiny Beautiful Things" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прекрасные мелочи» малоизвестная писательница-неудачница Клэр оплакивает свою потерянную юность. Женщине кажется, что она зря упустила все шансы. Теперь ее некогда многообещающая литературная карьера практически разрушена, муж Дэнни не понимает ее переживаний и собирается уйти из семьи, а юная дочка Рей всячески бунтует против матери. В этот момент старая знакомая предлагает Клэр занять ее хлебное место в колонке советов известного журнала под псевдонимом Дорогая Шугар. Сперва женщина решает, что она со своим печальным опытом не может давать людям дельные советы. Но первый же рабочий день возвращает ей самой веру в лучшее.

"Tiny Beautiful Things" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Yours, Sugar
Season 1 Episode 2
7 April 2023
The Ghost Ship
Season 1 Episode 3
7 April 2023
Under the Stars
Season 1 Episode 4
7 April 2023
The Nose
Season 1 Episode 5
7 April 2023
Broken Things
Season 1 Episode 6
7 April 2023
Go
Season 1 Episode 7
7 April 2023
Love
Season 1 Episode 8
7 April 2023
