В 1 сезоне сериала «Прекрасные мелочи» малоизвестная писательница-неудачница Клэр оплакивает свою потерянную юность. Женщине кажется, что она зря упустила все шансы. Теперь ее некогда многообещающая литературная карьера практически разрушена, муж Дэнни не понимает ее переживаний и собирается уйти из семьи, а юная дочка Рей всячески бунтует против матери. В этот момент старая знакомая предлагает Клэр занять ее хлебное место в колонке советов известного журнала под псевдонимом Дорогая Шугар. Сперва женщина решает, что она со своим печальным опытом не может давать людям дельные советы. Но первый же рабочий день возвращает ей самой веру в лучшее.