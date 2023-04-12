Menu
Byvshie lyubimye 2023, season 1

Byvshie lyubimye season 1 poster
Бывшие любимые 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Byvshie lyubimye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бывшие любимые» красавица Светлана живет с влиятельным бизнесменом и собирается через месяц сочетаться с ним браком. А простой парень Андрей встречается с дочерью ее жениха от первого брака – избалованной и юной девушкой. Но все переворачивается, когда Света и Андрей случайно видят друг друга. Выясняется, что они не только давно знакомы, но и когда-то встречались друг с другом на первом курсе университета. Они были страстно влюблены, но судьба разлучила их. Теперь новые избранники меркнут перед старой любовью. Герои готовы сбежать вместе, но действительно ли этот выбор будет верным?

Series rating

4.0
Rate 13 votes
"Byvshie lyubimye" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2023
TV series release schedule
