В 1 сезоне сериала «Бывшие любимые» красавица Светлана живет с влиятельным бизнесменом и собирается через месяц сочетаться с ним браком. А простой парень Андрей встречается с дочерью ее жениха от первого брака – избалованной и юной девушкой. Но все переворачивается, когда Света и Андрей случайно видят друг друга. Выясняется, что они не только давно знакомы, но и когда-то встречались друг с другом на первом курсе университета. Они были страстно влюблены, но судьба разлучила их. Теперь новые избранники меркнут перед старой любовью. Герои готовы сбежать вместе, но действительно ли этот выбор будет верным?