В 1 сезоне сериала «Родные и близкие» Матвей и Ольга собираются пожениться. Однако после рокового ДТП их жизнь кардинально меняется. Матвей влюбляется в девушку по имени Елена, которая была потерпевшей в этой самой аварии. Отец молодого человека называет себя виновником аварии, чтобы не портить будущее своему сыну. Матвей понимает, что он должен расстаться со своей невестой, поскольку не в силах бороться с пробудившимися чувствами к Лене. Девушка отвечает ему взаимностью. Но эта любовь может стать счастливой только при условии, что молодые люди разберутся со своим происхождением, а их родители – с прошлым.