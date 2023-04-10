В 1 сезоне сериала «Пока все дома» в центре событий оказывается мать-одиночка Алена. Она уже отчаялась наладить собственную личную жизнь и полностью сконцентрировалась на заботе о своей дочери Ире. Девочка растет избалованной материнской любовью и вниманием. Мягкая и терпеливая Алена привыкла прощать дочери обман, хулиганство и проступки. Однако все меняется, когда Ира окончательно выходит из-под контроля. Потеряв веру в близкого человека и все, что ей было так важно, Алена начинает жизнь с чистого листа. Встретив любовь, ей приходится принять непростое решение – обрести личное счастье или вновь решать проблемы непутевой дочки.