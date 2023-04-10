Menu
Russian
Poka vse doma 2023, season 1

Пока все дома 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Poka vse doma" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пока все дома» в центре событий оказывается мать-одиночка Алена. Она уже отчаялась наладить собственную личную жизнь и полностью сконцентрировалась на заботе о своей дочери Ире. Девочка растет избалованной материнской любовью и вниманием. Мягкая и терпеливая Алена привыкла прощать дочери обман, хулиганство и проступки. Однако все меняется, когда Ира окончательно выходит из-под контроля. Потеряв веру в близкого человека и все, что ей было так важно, Алена начинает жизнь с чистого листа. Встретив любовь, ей приходится принять непростое решение – обрести личное счастье или вновь решать проблемы непутевой дочки.

"Poka vse doma" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 April 2023
