В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» массажистка Наталья Селиванова ранним утром приезжает домой к своему постоянному клиенту. Но в доме ее никто не встречает, а в кабинете она обнаруживает страшную картину: мужчина приколот к своему любимому креслу сувенирной шпагой, как бабочка в коллекции. Наташа оказывается первым человеком, обнаружившим тело, так как у прислуги в этот день был выходной. Кроме странной ритуальной формы убийства, зацепок для полиции на месте преступления не оказывается. Наташа не может оставаться в стороне от расследования и решает любыми способами найти виновника.