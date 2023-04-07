Menu
Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse 2023, season 1

Детектив на все руки. Утром проснутся не все 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» массажистка Наталья Селиванова ранним утром приезжает домой к своему постоянному клиенту. Но в доме ее никто не встречает, а в кабинете она обнаруживает страшную картину: мужчина приколот к своему любимому креслу сувенирной шпагой, как бабочка в коллекции. Наташа оказывается первым человеком, обнаружившим тело, так как у прислуги в этот день был выходной. Кроме странной ритуальной формы убийства, зацепок для полиции на месте преступления не оказывается. Наташа не может оставаться в стороне от расследования и решает любыми способами найти виновника.

"Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 April 2023
