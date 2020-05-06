Во 2 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня готовится вернуться в Стокгольм, чтобы съехаться со своим бойфрендом Мансом. Ее любовник из местного полицейского управления тоже идет дальше и заводит роман с другой, однако у них с Ребеккой все еще есть чувства друг к другу. Тем временем на саамской земле происходит убийство оленевода, и девушка решает отложить свой отъезд, чтобы заняться расследованием. Выясняется, что некий горожанин берет деньги у богатых туристов за браконьерство на землях саамов. Судя по всему, он имеет прямое отношение к убийству, но доказать это не так-то просто.