Rebecka Martinsson 2017 - 2020, season 2

Season premiere 6 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Rebecka Martinsson" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня готовится вернуться в Стокгольм, чтобы съехаться со своим бойфрендом Мансом. Ее любовник из местного полицейского управления тоже идет дальше и заводит роман с другой, однако у них с Ребеккой все еще есть чувства друг к другу. Тем временем на саамской земле происходит убийство оленевода, и девушка решает отложить свой отъезд, чтобы заняться расследованием. Выясняется, что некий горожанин берет деньги у богатых туристов за браконьерство на землях саамов. Судя по всему, он имеет прямое отношение к убийству, но доказать это не так-то просто.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
Rebecka Martinsson List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The reindeer laborer - Part 1
Season 2 Episode 1
6 May 2020
The reindeer laborer - Part 2
Season 2 Episode 2
7 May 2020
The foundation - Part 1
Season 2 Episode 3
13 May 2020
The foundation - Part 2
Season 2 Episode 4
14 May 2020
The lie - Part 1
Season 2 Episode 5
20 May 2020
The lie - Part 2
Season 2 Episode 6
21 May 2020
The warning triangle - Part 1
Season 2 Episode 7
27 May 2020
The warning triangle - Part 2
Season 2 Episode 8
28 May 2020
