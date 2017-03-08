Menu
Rebecka Martinsson 2017, season 1

Rebecka Martinsson season 1 poster
Season premiere 8 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня работает адвокатом в крупной и престижной юридической компании в столице Швеции. Однако родилась и выросла она в маленьком городке в глухих лесах на севере страны. Именно туда ей предстоит отправиться на похороны подруги детства: девушку кто-то убил, но полиция не может найти преступника. Но ситуация становится еще более странной и запутанной, когда Бекки прибывает в город. Все старые знакомые будто избегают ее и скрывают от нее некую тайну, которая объединяет всех жителей. После еще одного убийства женщины Ребекка решает остаться в городке подольше.

7.1
11 votes
Season 1
Season 2
The Blood Spilt - Part 1
Season 1 Episode 1
8 March 2017
The Blood Spilt - Part 2
Season 1 Episode 2
15 March 2017
The Black Path - Part 1
Season 1 Episode 3
22 March 2017
The Black Path - Part 2
Season 1 Episode 4
29 March 2017
Until Thy Wrath Be Past - Part 1
Season 1 Episode 5
5 April 2017
Until Thy Wrath Be Past - Part 2
Season 1 Episode 6
12 April 2017
The Second Deadly Sin - Part 1
Season 1 Episode 7
19 April 2017
The Second Deadly Sin - Part 2
Season 1 Episode 8
26 April 2017
