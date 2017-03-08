В 1 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня работает адвокатом в крупной и престижной юридической компании в столице Швеции. Однако родилась и выросла она в маленьком городке в глухих лесах на севере страны. Именно туда ей предстоит отправиться на похороны подруги детства: девушку кто-то убил, но полиция не может найти преступника. Но ситуация становится еще более странной и запутанной, когда Бекки прибывает в город. Все старые знакомые будто избегают ее и скрывают от нее некую тайну, которая объединяет всех жителей. После еще одного убийства женщины Ребекка решает остаться в городке подольше.