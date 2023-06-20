Menu
Uhozhu krasivo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Uhozhu krasivo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ухожу красиво!» с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым вдруг происходит странная и необъяснимая метаморфоза. Всю жизнь этот мужчина занимался мелкой бумажной волокитой и старался спихнуть на коллег любые мало-мальски значимые и рискованные дела. Ситуация усугубилась, когда от Бори ушла супруга и он начал злоупотреблять алкоголем. Но неожиданно герой преображается до неузнаваемости. Борис начинает брать на себя самые опасные задания, входить в горящие здания, без бронежилета задерживать воров и обезоруживать бандитов. Что за страшный секрет заставляет его так рисковать своей шкурой?

Series rating

6.5
"Uhozhu krasivo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 July 2023
