В 1 сезоне сериала «Ухожу красиво!» с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым вдруг происходит странная и необъяснимая метаморфоза. Всю жизнь этот мужчина занимался мелкой бумажной волокитой и старался спихнуть на коллег любые мало-мальски значимые и рискованные дела. Ситуация усугубилась, когда от Бори ушла супруга и он начал злоупотреблять алкоголем. Но неожиданно герой преображается до неузнаваемости. Борис начинает брать на себя самые опасные задания, входить в горящие здания, без бронежилета задерживать воров и обезоруживать бандитов. Что за страшный секрет заставляет его так рисковать своей шкурой?