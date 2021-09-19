Во 2 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер отправляется выпить с коллегами своего покойного брата. Один из них под действием алкоголя неосторожно заявляет, что знает кое-что о смерти мужчины. Вскоре после этого его самого находят убитым. Петер и Барбара следят за шефом полиции Людвигом Ларссоном, который вызывает у них некоторые подозрения. Тем временем Йорма замечает, что Конни копается в материалах одного из старых дел. Это кажется ему подозрительным, и он просит Кайсу проследить за ней. Элла и Вероника требуют объяснить им, чем занимается подразделение Петера. А расследование в отношении Людвига приводит к неутешительным выводам.