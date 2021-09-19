Menu
Det som göms i snö 2018 - 2021, season 2

Det som göms i snö 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 30 minutes
"Det som göms i snö" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер отправляется выпить с коллегами своего покойного брата. Один из них под действием алкоголя неосторожно заявляет, что знает кое-что о смерти мужчины. Вскоре после этого его самого находят убитым. Петер и Барбара следят за шефом полиции Людвигом Ларссоном, который вызывает у них некоторые подозрения. Тем временем Йорма замечает, что Конни копается в материалах одного из старых дел. Это кажется ему подозрительным, и он просит Кайсу проследить за ней. Элла и Вероника требуют объяснить им, чем занимается подразделение Петера. А расследование в отношении Людвига приводит к неутешительным выводам.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
"Det som göms i snö" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Avsnitt 1
Season 2 Episode 1
19 September 2021
Avsnitt 2
Season 2 Episode 2
19 September 2021
Avsnitt 3
Season 2 Episode 3
19 September 2021
Avsnitt 4
Season 2 Episode 4
19 September 2021
Avsnitt 5
Season 2 Episode 5
19 September 2021
