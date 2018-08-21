Menu
Det som göms i snö 2018 - 2021 season 1

Det som göms i snö season 1 poster
Det som göms i snö 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Det som göms i snö" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер Вендель возвращается на службу после долгого пребывания на больничном. В прошлом он был успешным полицейским, но травма на задании и последующая депрессия сломали его судьбу. Супруга Энн-Мари ушла, после чего ее карьера резко начала подниматься в гору, а друзья отвернулись. Теперь единственная надежда Петера – возвращение к любимой работе. Ему поручают сформировать особый отряд полиции, чтобы повторно расследовать нераскрытые старые дела об убийствах. Его подчиненными становятся неопытная Барбара, алкоголичка Kайса и собирающийся в отставку Йорма.   

Series rating

7.3
Rate 12 votes
"Det som göms i snö" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
21 August 2018
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
28 August 2018
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
4 September 2018
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
11 September 2018
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
18 September 2018
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
25 September 2018
Avsnitt 7
Season 1 Episode 7
2 October 2018
Avsnitt 8
Season 1 Episode 8
9 October 2018
TV series release schedule
