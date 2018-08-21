В 1 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер Вендель возвращается на службу после долгого пребывания на больничном. В прошлом он был успешным полицейским, но травма на задании и последующая депрессия сломали его судьбу. Супруга Энн-Мари ушла, после чего ее карьера резко начала подниматься в гору, а друзья отвернулись. Теперь единственная надежда Петера – возвращение к любимой работе. Ему поручают сформировать особый отряд полиции, чтобы повторно расследовать нераскрытые старые дела об убийствах. Его подчиненными становятся неопытная Барбара, алкоголичка Kайса и собирающийся в отставку Йорма.