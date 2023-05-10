Menu
Dance Brothers 2023, season 1

Dance Brothers season 1 poster
Dance Brothers
Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dance Brothers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Танцующие братья» братья Ронни и Сакари с детства блещут уникальным танцевальным талантом. Они оба двигаются как полубоги, и это признают все – от их родителей до педагогов и даже случайных прохожих. Но годы идут, и братья понимают, что они не смогут прославиться и заработать, выступая на улицах. Они собирают все свои сбережения и открывают собственный танцклуб, где обучают начинающих танцоров и ставят уникальные номера для конкурсов. Очень быстро слава о них разлетается по всему городу, и на Ронни и Сакари обращают внимание влиятельные люди. Но выясняется, что шоу-бизнес не терпит искренности и горячности, к которым привыкли ребята.

Series rating

5.2
Rate 13 votes
Dance Brothers List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 May 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 May 2023
