В 1 сезоне сериала «Танцующие братья» братья Ронни и Сакари с детства блещут уникальным танцевальным талантом. Они оба двигаются как полубоги, и это признают все – от их родителей до педагогов и даже случайных прохожих. Но годы идут, и братья понимают, что они не смогут прославиться и заработать, выступая на улицах. Они собирают все свои сбережения и открывают собственный танцклуб, где обучают начинающих танцоров и ставят уникальные номера для конкурсов. Очень быстро слава о них разлетается по всему городу, и на Ронни и Сакари обращают внимание влиятельные люди. Но выясняется, что шоу-бизнес не терпит искренности и горячности, к которым привыкли ребята.