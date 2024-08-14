Menu
Star Wars: Young Jedi Adventures 2023, season 2
Star Wars: Young Jedi Adventures
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
14 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
45
Runtime
9 hours 45 minutes
Series rating
5.4
Rate
13
votes
Star Wars: Young Jedi Adventures List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Heroes and Hot-Shots
Season 2
Episode 1
14 August 2024
A Jedi or a Pirate
Season 2
Episode 2
14 August 2024
The Rustler Roundup
Season 2
Episode 3
14 August 2024
A New Discovery
Season 2
Episode 4
14 August 2024
A Pirate's Pet
Season 2
Episode 5
14 August 2024
The Secret Ship
Season 2
Episode 6
14 August 2024
Nubs' Big Mistake
Season 2
Episode 7
14 August 2024
The Jedi Rescue
Season 2
Episode 8
14 August 2024
Terror of Tenoo
Season 2
Episode 9
14 August 2024
The Prince of Masks
Season 2
Episode 10
14 August 2024
Battle for the Band
Season 2
Episode 11
14 August 2024
Uprooted
Season 2
Episode 12
14 August 2024
Mine and Ours
Season 2
Episode 13
14 August 2024
The Andraven Circuit
Season 2
Episode 14
14 August 2024
The Great Gomgourd Quest
Season 2
Episode 15
14 August 2024
A Sticky Situation
Season 2
Episode 16
14 August 2024
The Missing Life Day Feast
Season 2
Episode 17
14 August 2024
The Lost Treasure of Tenoo
Season 2
Episode 18
14 August 2024
The Wild Aklyrr
Season 2
Episode 19
14 August 2024
Lys‘ Lost Lightsaber
Season 2
Episode 20
14 August 2024
Tower Run
Season 2
Episode 21
14 August 2024
The Jumping Jetpack
Season 2
Episode 22
14 August 2024
Unmasked
Season 2
Episode 23
19 March 2025
Just Like Wes
Season 2
Episode 24
19 March 2025
Raxlo to the Rescue
Season 2
Episode 25
19 March 2025
The Helpful Harvester
Season 2
Episode 26
19 March 2025
Little Lost Droid
Season 2
Episode 27
19 March 2025
Tenoo's Fastest
Season 2
Episode 28
19 March 2025
Home Sweet Temple
Season 2
Episode 29
19 March 2025
The Firehawk Feud
Season 2
Episode 30
19 March 2025
The Chop Shop Calamity
Season 2
Episode 31
19 March 2025
Big Pooba Problems
Season 2
Episode 32
19 March 2025
Best Bounty Buddies
Season 2
Episode 33
19 March 2025
The Rainy Day Beast
Season 2
Episode 34
19 March 2025
Upgraded
Season 2
Episode 35
19 March 2025
Journey to the Bracca Badlands
Season 2
Episode 36
19 March 2025
The Search for the Missing Dunnels
Season 2
Episode 37
19 March 2025
Yoda Rescue
Season 2
Episode 38
19 March 2025
The Spaceport Setback
Season 2
Episode 39
19 March 2025
The Mission Mixup
Season 2
Episode 40
19 March 2025
Yoda Rescue
Season 2
Episode 41
19 March 2025
Fossil Hunt
Season 2
Episode 42
19 March 2025
A Mission to Remember
Season 2
Episode 43
19 March 2025
The Bounty Hunter and the Thief
Season 2
Episode 44
19 March 2025
The Battle of Tenoo
Season 2
Episode 45
19 March 2025
