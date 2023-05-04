Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Wars: Young Jedi Adventures 2023, season 1

Star Wars: Young Jedi Adventures season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Star Wars: Young Jedi Adventures Seasons Season 1

Star Wars: Young Jedi Adventures
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 49
Runtime 10 hours 37 minutes
"Star Wars: Young Jedi Adventures" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев» события разворачиваются в далекой-далекой галактике за сто лет до сюжета фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Войска Империи пока не пошли войной на мирные независимые планеты, а Дарт Вейдер еще не стал ужасом всей разумной части космоса. Однако джедаи уже чувствуют неладное, и тьма постепенно собирается в отдаленных уголках вселенной, чтобы нанести удар. В центре событий оказываются юные представители нескольких различных рас, среди которых есть и мальчик-человек. Ребята сбегают из дома в надежде поступить в школу джедаев и стать героями.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
Star Wars: Young Jedi Adventures List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Young Jedi1
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Yoda's Mission
Season 1 Episode 2
4 May 2023
Nash's Race Day
Season 1 Episode 3
4 May 2023
The Lost Jedi Ship
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Get Well Nubs
Season 1 Episode 5
4 May 2023
The Junk Giant
Season 1 Episode 6
4 May 2023
Lys and The Snowy Mountain Rescue
Season 1 Episode 7
4 May 2023
Attack of the Training Droids
Season 1 Episode 8
4 May 2023
The Jellyfruit Pursuit
Season 1 Episode 9
4 May 2023
Creature Safari
Season 1 Episode 10
4 May 2023
Squadron
Season 1 Episode 11
4 May 2023
Forest Defenders
Season 1 Episode 12
4 May 2023
The Jedi and the Thief
Season 1 Episode 13
4 May 2023
The Missing Kibbin
Season 1 Episode 14
4 May 2023
The Girl and Her Gargantua
Season 1 Episode 15
2 August 2023
The Show Must Go On
Season 1 Episode 16
2 August 2023
The Princess and the Jedi
Season 1 Episode 17
2 August 2023
Kai's Bad Day
Season 1 Episode 18
2 August 2023
Visitor's Day
Season 1 Episode 19
2 August 2023
The Growing Green Danger
Season 1 Episode 20
2 August 2023
The Ganguls
Season 1 Episode 21
2 August 2023
Bad Eggs
Season 1 Episode 22
2 August 2023
Off the Rails
Season 1 Episode 23
2 August 2023
The Thieves of Tharnaka
Season 1 Episode 24
2 August 2023
Tree Troubles
Season 1 Episode 25
2 August 2023
Big Brother's Bounty
Season 1 Episode 26
2 August 2023
Charhound Chase
Season 1 Episode 27
8 November 2023
Creature Comforts
Season 1 Episode 28
8 November 2023
An Adventure with Yoda
Season 1 Episode 29
8 November 2023
The Talon Takeover
Season 1 Episode 30
8 November 2023
Mystery of the Opal Cave
Season 1 Episode 31
8 November 2023
Clash
Season 1 Episode 32
8 November 2023
Stuck in the Muck
Season 1 Episode 33
8 November 2023
Junkyard Sleepover
Season 1 Episode 34
8 November 2023
The Great Leaf Glide
Season 1 Episode 35
8 November 2023
The Harvest Feast
Season 1 Episode 36
8 November 2023
Life Day
Season 1 Episode 37
8 November 2023
Raxlo Strikes Back
Season 1 Episode 38
8 November 2023
Aftershock
Season 1 Episode 39
14 February 2024
Feather Frenzy
Season 1 Episode 40
14 February 2024
Best Friends
Season 1 Episode 41
14 February 2024
Happy Trails, Nubs
Season 1 Episode 42
14 February 2024
The Tale of Short Spire
Season 1 Episode 43
14 February 2024
The Team Up
Season 1 Episode 44
14 February 2024
The Caves of Batuu
Season 1 Episode 45
14 February 2024
Finders Keepers
Season 1 Episode 46
14 February 2024
The Starship Show
Season 1 Episode 47
14 February 2024
Nash's Super Busy Day
Season 1 Episode 48
14 February 2024
The Prince And The Pirate
Season 1 Episode 49
14 February 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more