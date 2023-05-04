В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев» события разворачиваются в далекой-далекой галактике за сто лет до сюжета фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Войска Империи пока не пошли войной на мирные независимые планеты, а Дарт Вейдер еще не стал ужасом всей разумной части космоса. Однако джедаи уже чувствуют неладное, и тьма постепенно собирается в отдаленных уголках вселенной, чтобы нанести удар. В центре событий оказываются юные представители нескольких различных рас, среди которых есть и мальчик-человек. Ребята сбегают из дома в надежде поступить в школу джедаев и стать героями.