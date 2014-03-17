В 1 сезоне сериала «Вдовец» Малкольм Вебстер – ничем не примечательный, на первый взгляд, мужчина. Он живет со своей супругой Клэр в городе Абердин в Шотландии и работает медбратом в местной больнице. Он зарабатывает немного, но любит жить на широкую ногу, пользуясь средствами своей супруги. Когда та начинает возмущаться и отбирает у него свои кредитные карты, он накачивает ее наркотиками и подстраивает аварию. Став «безутешным вдовцом», Малкольм забирает наследство и перебирается в Новую Зеландию. Здесь он женится повторно – на богатой женщине Фелисити Драмм, но ее отец подозревает зятя в нечистых помыслах.