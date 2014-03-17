Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Widower 2014, season 1

The Widower season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Widower Seasons Season 1

The Widower 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"The Widower" season 1 description

 

В 1 сезоне сериала «Вдовец» Малкольм Вебстер – ничем не примечательный, на первый взгляд, мужчина. Он живет со своей супругой Клэр в городе Абердин в Шотландии и работает медбратом в местной больнице. Он зарабатывает немного, но любит жить на широкую ногу, пользуясь средствами своей супруги. Когда та начинает возмущаться и отбирает у него свои кредитные карты, он накачивает ее наркотиками и подстраивает аварию. Став «безутешным вдовцом», Малкольм забирает наследство и перебирается в Новую Зеландию. Здесь он женится повторно – на богатой женщине Фелисити Драмм, но ее отец подозревает зятя в нечистых помыслах.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
"The Widower" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 March 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 March 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more