В 1 сезоне сериала «Виртуальный секс» зрители узнают все об эротических удовольствиях в эпоху интернета. Новые технологии делают реальностью то, что еще вчера считалось невозможным. А самые запретные и темные желания перестают быть табу, ведь в сети можно получить все, о чем порой стыдно и страшно даже говорить вслух. Тематические онлаин-игры, БДСМ-практики, откровенные чаты, порнорассказы и видеоролики, даже виртуальные проститутки – все это доступно каждому, у кого есть кредитка и совершеннолетний паспорт. Узнайте, сколько сейчас стоят запрещенные удовольствия в интернете и как «навариться» на чужих мечтах?