The Muppets Mayhem 2023, season 1

Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
В 1 сезоне сериала «Беспредел маппетов» в мире Маппетов происходит легендарное событие, которого все давно ждали. Доктор Тиз объединяет самых талантливых кукол в рок-группу. Коллектив получает название Mayhem и готовится к выпуску своего первого сольного студийного альбома. Сам Тиз отвечает за вокал, клавиши и лицо бэнда. Также у него есть бэк-вокалистка Дженис, бас-гитарист Флойд Пэппер и барабанщик по кличке Животное. Однако таланта и энтузиазма мало, чтобы стать настоящими знаменитостями. Группа должна сотрудничать с молодым музыкальным агентом Норой, которая руководит агентством A&R. Она обещает поднять ребят на олимп славы.

7.6
Rate 13 votes
Season 1
Track 1: Can You Picture That
Season 1 Episode 1
10 May 2023
Track 2: True Colors
Season 1 Episode 2
10 May 2023
Track 3: Exile on Main Street
Season 1 Episode 3
10 May 2023
Track 4: The Times They Are A-Changin'
Season 1 Episode 4
10 May 2023
Track 5: Break on Through
Season 1 Episode 5
10 May 2023
Track 6: Fortunate Son
Season 1 Episode 6
10 May 2023
Track 7: Eight Days a Week
Season 1 Episode 7
10 May 2023
Track 8: Virtual Insanity
Season 1 Episode 8
10 May 2023
Track 9: Drift Away
Season 1 Episode 9
10 May 2023
Track 10: We Will Rock You
Season 1 Episode 10
10 May 2023
