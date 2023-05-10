В 1 сезоне сериала «Беспредел маппетов» в мире Маппетов происходит легендарное событие, которого все давно ждали. Доктор Тиз объединяет самых талантливых кукол в рок-группу. Коллектив получает название Mayhem и готовится к выпуску своего первого сольного студийного альбома. Сам Тиз отвечает за вокал, клавиши и лицо бэнда. Также у него есть бэк-вокалистка Дженис, бас-гитарист Флойд Пэппер и барабанщик по кличке Животное. Однако таланта и энтузиазма мало, чтобы стать настоящими знаменитостями. Группа должна сотрудничать с молодым музыкальным агентом Норой, которая руководит агентством A&R. Она обещает поднять ребят на олимп славы.