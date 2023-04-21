В 1 сезоне сериала «Капли Бога» мир высокой гастрономии оплакивает потерю самого знаменитого коллекционера вин Александра Леже. При жизни он создал легендарный винный путеводитель имени себя, которым теперь пользуются во всех цивилизованных странах. У Леже осталась дочь Камилла, которой по закону должно достаться его состояние и бизнес. Но девушка не видела отца с детства и не имеет ничего общего с делом его жизни. Камилла летит из Парижа в Токио, чтобы пройти заготовленное Александром испытание. Она должна сдать три теста на знание изысканных вин. Но у девушки есть серьезный соперник – приемный сын и воспитанник Леже Иссеей Томине.