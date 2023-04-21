Menu
Drops of God season 1
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Капли Бога» мир высокой гастрономии оплакивает потерю самого знаменитого коллекционера вин Александра Леже. При жизни он создал легендарный винный путеводитель имени себя, которым теперь пользуются во всех цивилизованных странах. У Леже осталась дочь Камилла, которой по закону должно достаться его состояние и бизнес. Но девушка не видела отца с детства и не имеет ничего общего с делом его жизни. Камилла летит из Парижа в Токио, чтобы пройти заготовленное Александром испытание. Она должна сдать три теста на знание изысканных вин. Но у девушки есть серьезный соперник – приемный сын и воспитанник Леже Иссеей Томине.

7.8
Rate 13 votes
A Father
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Sky, Earth, Humans
Season 1 Episode 2
21 April 2023
Duel
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Foundation
Season 1 Episode 4
5 May 2023
The Link
Season 1 Episode 5
12 May 2023
Legacy
Season 1 Episode 6
19 May 2023
Food and Wine
Season 1 Episode 7
26 May 2023
All or Nothing
Season 1 Episode 8
2 June 2023
