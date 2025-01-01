В 1 сезоне сериала «Лучший друг человека» актриса, певица и большая любительница собак Надежда Ангарская поделится со зрителями самыми удивительными и потрясающими историями о братьях наших меньших. В основе каждого сюжета программы – реальный случай, произошедший на просторах России. Например, в Каменск-Уральском живет собака по кличке Джесси, которой удалось спасти из горящего дома целую человеческую семью. А к сотрудникам аэропорта Орловка в Тверской области прибился самый настоящий медведь, едва сбежавший из лап живодеров. Теперь он носит имя Мансур и дружит с летчиками.