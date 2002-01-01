В 1 сезоне сериала «Королева красоты или очень трудное детство» главными действующими лицами становятся школьники 13-14 лет. Они живут привычной жизнью, посещают занятия, прогуливают уроки, справляются с каждодневными трудностями, а самое главное – совершают личные подвиги… В главной роли здесь московские школьники, которым, возможно, суждено стать кумирами молодого поколения. В реальной жизни ребят окружают взрослые – родители, педагоги, бандиты, агенты, предприниматели, политики. С каждым из них у ребят устанавливаются определенные отношения. При этом подростки очень не любят играть по правилам...