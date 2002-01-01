Menu
Koroleva krasoty ili ochen trudnoe detstvo 2002, season 1

Koroleva krasoty ili ochen trudnoe detstvo season 1 poster
Королева красоты или очень трудное детство 0+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 12 minutes
"Koroleva krasoty ili ochen trudnoe detstvo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королева красоты или очень трудное детство» главными действующими лицами становятся школьники 13-14 лет. Они живут привычной жизнью, посещают занятия, прогуливают уроки, справляются с каждодневными трудностями, а самое главное – совершают личные подвиги… В главной роли здесь московские школьники, которым, возможно, суждено стать кумирами молодого поколения. В реальной жизни ребят окружают взрослые – родители, педагоги, бандиты, агенты, предприниматели, политики. С каждым из них у ребят устанавливаются определенные отношения. При этом подростки очень не любят играть по правилам...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Koroleva krasoty ili ochen trudnoe detstvo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 January 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 January 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 January 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 January 2002
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 January 2002
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 January 2002
Серия 11
Season 1 Episode 11
1 January 2002
Серия 12
Season 1 Episode 12
1 January 2002
