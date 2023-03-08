Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Na vyhod! (2023), season 1

Na vyhod! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Na vyhod! Seasons Season 1

На выход! 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Na vyhod!" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «На выход!» ведущая Мария Киселева повторяет известную фразу «Вы самое слабое звено, прощайте!», которая запомнилась зрителям по другому популярному в нулевые шоу. В каждой игре принимают участие 8 человек, которые приходят в студию, чтобы заработать деньги. Для этого им нужно дать ответы на вопросы из различных сфер. На кону 400 тысяч рублей. В финале останется один победитель. Среди известных личностей, которые приняли участие в игре, Антон Лаврентьев, Магомед Муртазаалиев, Александр Рогов, Янина Студилина, Василий Артемьев и другие отечественные знаменитости.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Na vyhod! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
8 March 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
15 March 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
22 March 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
29 March 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
5 April 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
22 May 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
23 May 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
24 May 2023
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
25 May 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
30 May 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
31 May 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
1 June 2023
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
6 June 2023
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
7 June 2023
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
8 June 2023
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
13 June 2023
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
14 June 2023
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
15 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more