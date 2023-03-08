В 1-м сезоне шоу «На выход!» ведущая Мария Киселева повторяет известную фразу «Вы самое слабое звено, прощайте!», которая запомнилась зрителям по другому популярному в нулевые шоу. В каждой игре принимают участие 8 человек, которые приходят в студию, чтобы заработать деньги. Для этого им нужно дать ответы на вопросы из различных сфер. На кону 400 тысяч рублей. В финале останется один победитель. Среди известных личностей, которые приняли участие в игре, Антон Лаврентьев, Магомед Муртазаалиев, Александр Рогов, Янина Студилина, Василий Артемьев и другие отечественные знаменитости.