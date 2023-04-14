Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jane 2023, season 1

Jane season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jane Seasons Season 1

Jane 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Jane" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Джейн» в центре событий оказывается обычная, на первый взгляд, десятилетняя девочка по имени Джейн Гарсия. Однако есть кое-что, что отличает ее от других сверстниц, – искренняя любовь к природе и всему живому, вера в лучшее и безграничная фантазия. Вдохновленная работой доктора Джейн Гудолл, которая посвятила свою жизнь спасению редких и вымирающих видов животных, героиня решает последовать ее примеру. Юная защитница окружающей среды вместе со своим другом Дэвидом и ручным шимпанзе Седобородым отправляется в увлекательное путешествие, чтобы защитить редких зверей и птиц от уничтожения.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
Jane List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Ursus maritimus
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Carcharodon carcharias
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Apis mellifera
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Acerodon jubatus
Season 1 Episode 4
14 April 2023
Gavialis gangeticus
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Balaenoptera musculus
Season 1 Episode 6
14 April 2023
Danaus plexippus
Season 1 Episode 7
14 April 2023
Diceros bicornis
Season 1 Episode 8
14 April 2023
Rangifer tarandus
Season 1 Episode 9
14 April 2023
Panthera tigris
Season 1 Episode 10
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more