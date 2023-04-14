В 1 сезоне сериала «Джейн» в центре событий оказывается обычная, на первый взгляд, десятилетняя девочка по имени Джейн Гарсия. Однако есть кое-что, что отличает ее от других сверстниц, – искренняя любовь к природе и всему живому, вера в лучшее и безграничная фантазия. Вдохновленная работой доктора Джейн Гудолл, которая посвятила свою жизнь спасению редких и вымирающих видов животных, героиня решает последовать ее примеру. Юная защитница окружающей среды вместе со своим другом Дэвидом и ручным шимпанзе Седобородым отправляется в увлекательное путешествие, чтобы защитить редких зверей и птиц от уничтожения.