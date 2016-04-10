Menu
Kronshtadt 1921 2016, season 1

Season premiere 10 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Kronshtadt 1921" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кронштадт 1921» события начинаются в 1917 году. 3 марта весь мир поражает ошеломляющая новость: в России начинается революция. У старого режима и царской власти нет шансов, а временщики уже делят шкуру неубитого медведя. Но главную роль в восстании играют не политики и не вожди, а грубая сила. Таковой для двухмиллионного Петрограда становятся матросы Кронштадта. Они берут город и удерживают его, чтобы дать новой власти время на победу. Однако вскоре моряков ждет разочарование в тех, за кого они воевали. Они поднимают еще один бунт, прославив Кронштадт не только на всю страну, но и на весь мир.

"Kronshtadt 1921" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 April 2016
TV series release schedule
