В 1 сезоне сериала «Кронштадт 1921» события начинаются в 1917 году. 3 марта весь мир поражает ошеломляющая новость: в России начинается революция. У старого режима и царской власти нет шансов, а временщики уже делят шкуру неубитого медведя. Но главную роль в восстании играют не политики и не вожди, а грубая сила. Таковой для двухмиллионного Петрограда становятся матросы Кронштадта. Они берут город и удерживают его, чтобы дать новой власти время на победу. Однако вскоре моряков ждет разочарование в тех, за кого они воевали. Они поднимают еще один бунт, прославив Кронштадт не только на всю страну, но и на весь мир.